دجوكوفيتش يعبر من محطة روبليف

بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث 6-4 و7-6 (7/4) في مباراته الأولى ضمن المجموعة الحمراء الاثنين، ضمن الصربي مكانًا له في الدور قبل النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة الجمعة أمام الروسي دانييل مدفيديف الخامس الذي يواجه تسيتسيباس في وقت لاحق.

ديوكوفيتش (35 عاماً) الذي مرّ بموسم متذبذب بسبب رفضه الحصول على لقاح مضاد لفيروس كوفيد ما فرض عليه الغياب عن عدد من البطولات الكبرى بسبب قوانينها الخاصة الصارمة، يبحث عن لقب رئيسي ثان هذا العام بعد بطولة ويمبلدون احدى بطولات "غراند سلام".

وبلغ دجوكوفيتش نصف النهائي للمرة الحادية عشر في 15 مشاركة له في البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم. ويسعى للحصول على لقب سادس يعادل فيه الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر.



