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تنس المحترفين

دجوكوفيتش يضرب موعداً مع مدفيديف في نصف نهائي أديلايد

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بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش الدور نصف النهائي من دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب عقب فوزه على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-3 و6-4.

reuters

وضرب دجوكوفيتش موعداً في نصف النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الفائز على مواطنه كارن خاشانوف.

ظل التعادل قائماً حتى 3-3 قبل أن يتمكن دجوكوفيتش من الفوز بالأشواط الثلاثة التالية كاسراً ارسال منافسه مرتين خلالها المجموعة الأولى ليفوز بها 6-3.

ثم نجح في تجديد كسر الارسال في الشوط الثالث من الثانية. وعلى الرغم من قيام شابوفالوف برد التحية للصربي ومعادلة الأرقام 4-4، كانت الكلمة الأخيرة للصربي ليحسم المباراة في صالحه بعد أن كسر ارسال الكندي في الشوط التاسع. 

وكان دجوكوفيتش غاب العام الماضي عن موسم الدورات الأسترالية الاستعدادية لبطولة ملبورن، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام لرفضه الخضوع للتلقيح ضد كوفيد-19 وقامت السلطات الأسترالية بترحيله بعد وصوله إلى أراضيها.
 

نوفاك دجوكوفيتش دينيس شابوفالوف دورة أديلايد الأسترالية
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