دجوكوفيتش يضرب موعداً مع مدفيديف في نصف نهائي أديلايد

وضرب دجوكوفيتش موعداً في نصف النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الفائز على مواطنه كارن خاشانوف.

ظل التعادل قائماً حتى 3-3 قبل أن يتمكن دجوكوفيتش من الفوز بالأشواط الثلاثة التالية كاسراً ارسال منافسه مرتين خلالها المجموعة الأولى ليفوز بها 6-3.

ثم نجح في تجديد كسر الارسال في الشوط الثالث من الثانية. وعلى الرغم من قيام شابوفالوف برد التحية للصربي ومعادلة الأرقام 4-4، كانت الكلمة الأخيرة للصربي ليحسم المباراة في صالحه بعد أن كسر ارسال الكندي في الشوط التاسع.

وكان دجوكوفيتش غاب العام الماضي عن موسم الدورات الأسترالية الاستعدادية لبطولة ملبورن، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام لرفضه الخضوع للتلقيح ضد كوفيد-19 وقامت السلطات الأسترالية بترحيله بعد وصوله إلى أراضيها.

