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تنس المحترفين

دجوكوفيتش يستعيد الصدارة دون أن يلعب

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استعاد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الغائب عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز، المركز الأول في التصنيف العالمي لكرة المضرب دون أن يلعب، مستفيداً من خسارة الإسباني كارلوس ألكاراث في نصف نهائي ميامي.

AFP

بعد تتويجه في إنديان ويلز، استعاد ألكاراث (19 عاماً) المركز الأول عالمياً من "دجوكو". لكن الشاب الإسباني فقد لقبه في ميامي، بخسارته في مباراة مشوقة في نصف النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر الذي عاد وخسر النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف.

وهذا الأسبوع الـ380 في المسيرة الزاخرة لدجوكوفيتش (35 عاماً) على صدارة التصنيف العالمي للتنس وهو رقم قياسي.

يتقدّم "نولي" بفارق 380 نقطة عن ألكاراث الذي خسر 640 نقطة، فيما احتفظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالمركز الثالث، لكن بفارق ألف نقطة عن ألكاراث.
وبتتويجه في ميامي، تسلق مدفيديف الترتيب وأصبح رابعاً على حساب النرويجي كاسبر رود.

ويُعدّ الروسي نجم بداية الموسم، بعد تتويجه في روتردام، الدوحة ودبي وميامي. بعمر السابعة والعشرين، أحرز لقبه الخامس في دورات الماسترز 1000 والتاسع عشر في مجمل مسيرته.

ورغم خسارته النهائي، تسلق سينر الترتيب ليدخل نادي العشرة الأوائل ويصبح تاسعاً.

ومع استمرار غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، تراجع الأسطورة الإسبانية رافايل نادال وأصبح في المركز الرابع عشر.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 7160 نقطة (+1)
2. كارلوس ألكاراe (إسبانيا) 6780 (-1)
3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5770
4. دانييل مدفيديف (روسيا) 5150 (+1)
5. كاسبر رود (النرويج) 5005 (-1)
6. أندري روبليف (روسيا) 3470 (+1)
7. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3450 (-1)
8. هولغر رونه (الدنمارك) 3370
9. يانيك سينر (إيطاليا) 3345 (+2)
10. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3065                  
 

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