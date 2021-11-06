دجوكوفيتش يحسم إنهاء الموسم في صدارة التصنيف لمرة سابعة قياسية

وكان الصربي البالغ 34 عاماً متشاركاً بالرقم القياسي سابقاً مع الأميركي بيت سامبراس، لكنه تخطاه السبت عندما تغلب على البولندي هوبرت هوركاتش 3-6، 6-0، و7-6 (7/5) لبلوغ نهائي دورة باريس للماسترز للألف نقطة.

وعاد دجوكوفيتش في دورة باريس إلى الملاعب بعدما غاب عنها لسبعة أسابيع، وتحديداً منذ أن حرمه الروسي دانييل مدفيديف من الفوز بلقبه الكبير الرابع للموسم بفوزه عليه في نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان حامل 20 لقباً في بطولات الغراند سلام قد قال الجمعة إن السبب الرئيسي لعودته هذا الأسبوع هو حسم المركز الأول وتحطيم الرقم القياسي.

وقال دجوكوفيتش المبتهج إن المهمة أنجزت "إنه حلم بالنسبة لي لأن بيت كان مثلي الأعلى عندما كنت صبياً صغيراً".

وأضاف أن "الوصول إلى هذه اللحظة ليس إنجازي فحسب، بل إنجاز فريقي، إنه لأمر رائع أن أكون في هذا الموقع".

وتابع "أنا فخور جداً بإنهائي الموسم في المركز الأول، ويا لها من مباراة قمت فيها بذلك. كانت مباراة متقاربة جداً حتى النقطة الأخيرة، لكن من الواضح أنني رجل سعيد جداً الآن".