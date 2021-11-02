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تنس المحترفين

دجوكوفيتش يتقدم بصعوبة إلى ثالث أدوار بطولة باريس

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استهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً مشاركته في مسابقة فردي الرجال ضمن دورة باريس للماسترز للألف نقطة لكرة المضرب، بتحقيق فوز صعب على المجري مارتون فوتشوفيتش 6-2 و4-6 و6-3 الثلاثاء في الدور الثاني من البطولة.

AFP

وضرب دجوكوفيتش بقوة في المجموعة الأولى وتقدم بسهولة 3-صفر ثم كسر إرسال منافسه للمرة الثانية لينهيها في صالحه 6-2.

وتعقدت الأمور على الصربي في المجموعة الثانية بسبب صمود المجري الذي نجح في كسبها 6-4.

واستعاد دجوكوفيتش توازنه في المجموعة الثالثة وتقدم 3-1 لكن المجري نجح في كسر إرساله ليقلص الفارق الى 2-3، قبل أن يرد الصربي التحية مباشرة ويتقدم 4-2 ثم 5-2 وحافظ على تقدمه حتى أنهاها في صالحه 6-3.

وكان دجوكوفيتش استهل مشواره في الدورة الباريسية الاثنين لكن في منافسات الزوجي مع مواطنه فيليب كرايينوفيتش ونجحا في الفوز على الاستراليين أليكس دي مينور ولوك سافيل 4-6 و6-4 و10-7.

بطولة باريس للماسترز نوفاك دجوكوفيتش تنس المحترفين
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