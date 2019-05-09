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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

دجوكوفيتش يتخطى شاردي بسهولة في مدريد

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تخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا منافسه الفرنسي جيريمي شاردي بسهولة 6-1 و7-6 (7-2) وبلغ الدور ربع النهائي من دورة مدريد للماسترز ألف نقطة الخميس.

Reuters

واحتاج الصربي إلى أقل من ساعة ونصف ساعة ليتغلب على شاردي للمرة الثالثة عشرة في 13 مباراة جمعت بينهما.

وواصل دجوكوفيتش تثبيت تفوقه على منافسيه الفرنسيين، ففي 68 مباراة ضدهم، فاز في 66 وخسر مرتين فقط منذ أن قاد صربيا الى إحراز لقب كأس ديفيس عام 2010 على حساب فرنسا.

ويبحث دجوكوفيتش الفائز بلقب دورة مدريد عامي 2011 و2016 عن أن يكون في كامل جاهزيته البدنية على الملاعب الترابية لخوض غمار بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام على ملاعب رولان غاروس في نهاية الشهر الحالي.

وسيسعى الصربي المتوج بـ15 لقبا في الغراند سلام، الى إحراز لقبه الرابع تواليا في هذه البطولات.

وحسم الصربي المجموعة الأولى في أقل من نصف ساعة قبل أن يواجه صمودا كبيرا من شاردي الذي أجبره على خوض شوط فاصل في الثانية انتهى لصالح دجوكوفيتش بسهولة 7-2.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور التالي مع الكرواتي مارين سيليتش التاسع الذي تغلب على المجري لاسلو دييري 4-6 و6-3 و6-2 ليحقق الفوز الحادي عشر له في آخر 13 مباراة.

وتغلب النمسوي دومينيك تييم الخامس على الإيطالي فابيو فونييني 6-4 و7-5، وسيواجه في ربع النهائي السويسري روجيه فيدرر.

نوفاك دجوكوفيتش
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