دجوكوفيتش يتخطى شاردي بسهولة في مدريد

واحتاج الصربي إلى أقل من ساعة ونصف ساعة ليتغلب على شاردي للمرة الثالثة عشرة في 13 مباراة جمعت بينهما.

وواصل دجوكوفيتش تثبيت تفوقه على منافسيه الفرنسيين، ففي 68 مباراة ضدهم، فاز في 66 وخسر مرتين فقط منذ أن قاد صربيا الى إحراز لقب كأس ديفيس عام 2010 على حساب فرنسا.

ويبحث دجوكوفيتش الفائز بلقب دورة مدريد عامي 2011 و2016 عن أن يكون في كامل جاهزيته البدنية على الملاعب الترابية لخوض غمار بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام على ملاعب رولان غاروس في نهاية الشهر الحالي.

وسيسعى الصربي المتوج بـ15 لقبا في الغراند سلام، الى إحراز لقبه الرابع تواليا في هذه البطولات.

وحسم الصربي المجموعة الأولى في أقل من نصف ساعة قبل أن يواجه صمودا كبيرا من شاردي الذي أجبره على خوض شوط فاصل في الثانية انتهى لصالح دجوكوفيتش بسهولة 7-2.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور التالي مع الكرواتي مارين سيليتش التاسع الذي تغلب على المجري لاسلو دييري 4-6 و6-3 و6-2 ليحقق الفوز الحادي عشر له في آخر 13 مباراة.

وتغلب النمسوي دومينيك تييم الخامس على الإيطالي فابيو فونييني 6-4 و7-5، وسيواجه في ربع النهائي السويسري روجيه فيدرر.