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دجوكوفيتش يبلغ نصف النهائي وينتظر نادال او ألكاراس

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بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنّف أول عالمياً نصف نهائي دورة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة بفوزه السهل على البولندي هوبرت هوركاش الرابع عشر 6-3 و6-4 الجمعة في ربع النهائي.

Reuters

واحتاج دجوكوفيتش الذي سيلتقي الفائز في القمة الإسبانية بين رافايل نادال الرابع وكارلوس ألكاراس التاسع إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من عقبة هوركاش الثاني عشر في الدورة، كسر خلالها إرساله مرة واحدة في كل مجموعة، محققا فوزه الرابع في أربع مواجهات أمام البولندي، ليبلغ نصف النهائي السابع في مدريد.

وهو الفوز الثاني لدجوكوفيتش في الدورة بعد الأول في الدور الثاني على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-2 بعدما أعفي من خوض الدور الأول، فيما تأهل إلى ربع النهائي دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه البريطاني أندي موراي بسبب المرض. 

وهي الدورة الثالثة يشارك فيها دجوكوفيتش منذ عودته الى الملاعب بعد ترحيله من استراليا وحرمانه من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى بسبب عدم تلقيه لقاحاً مضاداً لفيروس "كوفيد-19".

قال الصربي الذي بلغ نهائي بلغراد الشهر الماضي "بصراحة، لا يهمّني من يتواجد على الجهة المقابلة. ما أريده أن أتحسّن يوماً بعد يوم وأن أركز فقط على نفسي".

دجوكوفيتش نادال دورة مدريد
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