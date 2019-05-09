واحتاج الصربي المصنف أول عالميا إلى أقل من ساعة ونصف ساعة ليتغلب على شاردي للمرة الثالثة عشرة في 13 مباراة جمعت بينهما.

وواصل دجوكوفيتش تثبيت تفوقه على منافسيه الفرنسيين، ففي 68 مباراة ضدهم، فاز في 66 وخسر مرتين فقط منذ أن قاد صربيا الى إحراز لقب كأس ديفيس عام 2010 على حساب فرنسا.

ويبحث دجوكوفيتش الفائز بلقب دورة مدريد عامي 2011 و2016 عن أن يكون في كامل جاهزيته البدنية على الملاعب الترابية لخوض غمار بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام على ملاعب رولان غاروس في نهاية الشهر الحالي.

وسيسعى الصربي المتوج بـ15 لقبا في الغراند سلام، إلى إحراز لقبه الرابع تواليا في هذه البطولات.

وحسم الصربي المجموعة الأولى في أقل من نصف ساعة قبل أن يواجه صمودا كبيرا من شاردي الذي أجبره على خوض شوط فاصل في الثانية انتهى لصالح دجوكوفيتش بسهولة 7-2.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور التالي مع الكرواتي مارين سيليتش التاسع الذي تغلب على المجري لاسلو دييري 4-6 و6-3 و6-2 ليحقق الفوز الحادي عشر له في آخر 13 مباراة.

فوز صعب لفيدرر

واحتاج السويسري المصنف ثالثا في مواجهة مونفيس (18 عالميا)، إلى ساعتين وإنقاذ فرصتين لحسم المباراة، قبل أن ينهيها لصالحه 6-صفر، 4-6، و7-6 (7-3).

وحجز فيدرر العائد إلى دورات الملاعب الترابية للمرة الأولى منذ عام 2016، مقعده في ربع النهائي بفوز صعب على مونفيس.

وبعدما اكتسح المجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة، خسر السويسري الثانية بعدما كسر الفرنسي إرساله مرتين في الشوطين الثاني والعاشر، مقابل كسر وحيد من فيدرر في الشوط السابع.

لكن المجموعة الثالثة الفاصلة التي استغرقت نصف وقت المباراة، كانت تنافسية الى حد كبير، وتأخر فيها فيدرر 2-4 قبل أن يعادل النتيجة 4-4. وفي الشوط الحادي عشر، بدا مونفيس قاب قوسين أو أدنى من تحقيق فوزه الخامس في المواجهة الرابعة عشرة ضد السويسري، عندما حصل على فرصتين لحسم المجموعة على إرسال فيدرر المتأخر 5-6.

لكن السويسري حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20)، وضع كل خبرته على أرض الملعب وأنقذ الفرصتين، قبل أن يفرض شوطا فاصلا انتهى لصالحه 7-3، أضاع فيه فرصتين للحسم قبل أن تكون الثالثة ثابتة.

ويلاقي فيدرر في ربع النهائي النمسوي دومينيك تييم الخامس وصيف رولان غاروس 2018، والفائز على الإيطالي فابيو فونييني 6-4 و7-5.