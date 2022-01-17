دجوكوفيتش مطالب بتلقي اللقاح للمشاركة في بطولات التنس التي تستضيفها إسبانيا



وأجاب سانتشيث عند سؤاله بشأن إمكانية دخول المصنف الأول عالمياً البلاد بعد ترحيله من أستراليا لعدم تلقيه تطعيم فيروس كورونا: "يجب على أيّ رياضي يريد المنافسة في بلادنا التوافق مع لوائح الصحة في إسبانيا".

وغداة ترحيل دجوكوفيتش من أستراليا، أوضحت الحكومة الفرنسية في وقت سابق أيضاً أنّ إلزامية اللقاح لن تنطبق فقط على الرياضيين الهواة والمحترفين المقيمين في فرنسا، ولكن أيضاً على الرياضيين الأجانب الذين يأتون للمشاركة في المسابقات.

يوضح هذا الموقف التصريحات التي أدلت بها وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو الأسبوع الماضي، بعدما ألمحت إلى أن الفقاعة الصحية السارية خلال بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى في التنس، ستسمح باستقبال الرياضيين غير الملقحين من الخارج، على غرار دجوكوفيتش.

وكانت مارسينيانو قالت خلال حديث مع "فرانس أنفو" في السابع من الشهر الحالي إن أي رياضي "غير ملقح سيكون قادراً على المشاركة لأن البروتوكولات والفقاعة الصحية لهذه البطولات المهمة، تسمح له بذلك".

في الوقت الحالي، فإن تلقي اللقاح ليس إلزامياً لدخول أي شخص الأراضي الفرنسية، لكن سينطبق على كل من يدخل للمشاركة في مناسبة مفتوحة أمام الجماهير.



وكان رئيس الاتحاد الفرنسي التنس، جيل موروتون، قال مساء الأحد إنهم "يعملون بالتعاون مع السلطات العامة التي ستحدد القواعد المتعلقة باستقبال الرياضيين الأجانب غير الملقحين لبطولتنا في الوقت المناسب"، علماً أن رولان غاروس ستقام بين 22 أيار/مايو والخامس من حزيران/يونيو.