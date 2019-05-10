دجوكوفيتش في نصف نهائي مدريد بانسحاب سيليتش

وأعلن الكرواتي المصنف 11 عالمياً انسحابه عبر "تويتر" قبل ساعات من انطلاق المباراة عازياً السبب إلى إصابته بتسمم غذائي.

وكتب سيليتش: "أعزائي المشجعين، منظمو دورة مدريد ودجوكرنولي (حساب ديوكوفيتش عبر تويتر)، إني آسف لإعلان انسحابي من مباراة اليوم، لقد أمضيت ليلة رهيبة بسبب تسمم غذائي".

وأضاف المصنف تاسعاً في الدورة "أصبت بإحباط شديد لانتهاء مشواري في مدريد بهذه الطريقة، أشكركم على دعمكم لي".

وكان سيليتش تخطى الدور الثالث بفوزه على الصربي الآخر لاسلو دييري ليضرب موعداً مع دجوكوفيتش في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي يلتقي المصنف أول عالمياً مع الفائز من مباراة السويسري روجيه فيدرر الرابع والنمساوي دومينيك تييم الخامس.