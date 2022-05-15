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دجوكوفيتش بفوزه الألف يلاقي تسيتسيباس في نهائي دورة روما

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بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بتحقيقه انتصاره الألف في مسيرته عندما تغلب على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-3 السبت في نصف نهائي دورة روما لماسترز، ليلاقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس والفائز على الألماني ألكسندر زفيريف.

AFP

ويسعى دجوكوفيتش إلى لقب سادس في العاصمة الإيطالية قبيل انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسي في وقت لاحق من الشهر الحالي، وتمكّن من إقصاء رود العاشر عالمياً، في طريقه إلى النهائي رقم 12 له في روما.

وقال دجوكوفيتش بعد المباراة "إلى ألف انتصار آخر دُر!. لقد مر وقت طويل على فوزي بمباراة على الملعب، آمل أن أستمر".

وحقق اللاعب البالغ 34 عاماً بالفعل رقماً قياسياً ببقائه في صدارة التصنيف للأسبوع 370 توالياً، بفضل فوزه بمجموعتين متتاليتين على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الجمعة.

وستكون مواجهة دجوكوفيتش مع تسيتسيباس بمثابة إعادة للمباراة النهائية في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، وكانت مثيرة من خمس مجموعات كانت الكلمة الأخيرة فيها للصربي.


 

دورة روما للتنس نوفاك دجوكوفيتش
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