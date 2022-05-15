دجوكوفيتش بفوزه الألف يلاقي تسيتسيباس في نهائي دورة روما

ويسعى دجوكوفيتش إلى لقب سادس في العاصمة الإيطالية قبيل انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسي في وقت لاحق من الشهر الحالي، وتمكّن من إقصاء رود العاشر عالمياً، في طريقه إلى النهائي رقم 12 له في روما.

وقال دجوكوفيتش بعد المباراة "إلى ألف انتصار آخر دُر!. لقد مر وقت طويل على فوزي بمباراة على الملعب، آمل أن أستمر".

وحقق اللاعب البالغ 34 عاماً بالفعل رقماً قياسياً ببقائه في صدارة التصنيف للأسبوع 370 توالياً، بفضل فوزه بمجموعتين متتاليتين على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الجمعة.

وستكون مواجهة دجوكوفيتش مع تسيتسيباس بمثابة إعادة للمباراة النهائية في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، وكانت مثيرة من خمس مجموعات كانت الكلمة الأخيرة فيها للصربي.



