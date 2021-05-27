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تنس المحترفين

دجوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة بلغراد

احتاج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً إلى 56 دقيقة  فقط لبلوغ الدور نصف النهائي من دورة بلغراد في كرة المضرب بفوزه الساحق على الأرجنتيني فيديريكو كوريا 6-1 و6-1 الخميس.

AFP


ورفع دجوكوفيتش رصيده من الانتصارات منذ بداية مسيرته الى 952 ليصبح في المركز الخامس في الترتيب العام بعد أن تقدم على الأرجنتيني غييرمو فياس.

كما رفع رصيده من الانتصارات هذا الموسم إلى 18 مقابل 3 هزائم.

وقال دجوكوفيتش الذي يستعد لخوض غمار بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام نهاية الشهر الحالي "كان العرض رائعاً، ربما تكون إحدى أفضل المباريات التي لعبتها هذا العام، انتابني شعور رائع على أرضية الملعب منذ النقطة الأولى".

دجوكوفيتش دورة بلغراد للتنس
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