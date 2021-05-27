دجوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة بلغراد



ورفع دجوكوفيتش رصيده من الانتصارات منذ بداية مسيرته الى 952 ليصبح في المركز الخامس في الترتيب العام بعد أن تقدم على الأرجنتيني غييرمو فياس.



كما رفع رصيده من الانتصارات هذا الموسم إلى 18 مقابل 3 هزائم.



وقال دجوكوفيتش الذي يستعد لخوض غمار بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام نهاية الشهر الحالي "كان العرض رائعاً، ربما تكون إحدى أفضل المباريات التي لعبتها هذا العام، انتابني شعور رائع على أرضية الملعب منذ النقطة الأولى".