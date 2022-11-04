دجوكوفيتش إلى ربع نهائي دورة باريس-بيرسي

وجدد دجوكوفيتش فوزه على الروسي كارن خاتشانوف وتغلب عليه للمرة السابعة تواليًا والثامنة في مواجهاتهما التسع عندما حسم مواجهتهما في باريس 6-4، 6-1.



ويلتقي حامل اللقب في باريس ست مرات (رقم قياسي) تاليًا مع الإيطالي لورنتسو موزيتي الذي أقصى النروجي كاسبر رود المصنف رابعًا عالميًا 4-6، 6-4، 6-4.



وحقق دجوكوفيتش فوزه الثامن عشر تواليًا في الدورات الفردية، وتعود آخر هزيمة إلى ربع نهائي رولان غاروس ضد الإسباني رافايل نادال، علمًا أنّ الأخير ودّع من مباراته الأولى في باريس الأربعاء ضد الأميركي تومي بول.



وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالميًا، إلى ربع النهائي بفوزه على الفرنسي كورنتان موتيه 6-3، 7-6 (7-3) ليضرب موعدًا مع بول الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 6-4، 6-4.



كما تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم إلى ربع النهائي بعدما تفوق على الفرنسي جيل سيمون الذي خاض آخر مباراة في مسيرته 6-1، 6-3.



شفيونتيك تتابع مشوارها



وفي فئة السيدات، ثأرت شفيونتيك من الفرنسية كارولين غارسيا التي اسقطتها في ربع نهائي دورة وارسو في تموز/يوليو الماضي وتغلبت عليها بسهولة 6-3 و6-2 في طريقها إلى نصف النهائي.

ولم تخسر شفيونتيك صاحبة 8 ألقاب هذا العام، أي مجموعة حتى الآن في هذه الدورة وأكدت بأنها لا تشعر بأيّ ضغوطات وقالت في هذا الصدد: "إنّها آخر دورة هذا العام وليس لدي شيء لكي أخسره. لست قلقة لما سأقوم به لاحقاً، لكن بالتاكيد أبذل قصارى جهدي جسدياً وذهنياً".



وفي مباراة ثانية، أقصت الروسية داريا كاساتكينا الأميركية كوكو غوف من المنافسة بفوزها عليها 7-6 (8-6) و6-3.

نجحت الروسية في قلب تخلفها في المجموعة الأولى 1-4 إلى 6-5 لتفرض بعدها الأميركية مجموعة فاصلة تقدمت فيها 3-صفر لكنها فشلت في المحافظة على تقدمها فاسحة في المجال أمام منافستها للفوز بها.



ولم تجد كاساتكينا صعوبة بالفوز في المجموعة الثانية والمباراة