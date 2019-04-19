خروج دجوكوفيتش من ربع النهائي على يد مدفيديف

وحسم مدفيديف المباراة لصالحه 6-3، 4-6، و6-2، ليحرم الصربي من لقب ثالث في الدورة التي تستضيفها إمارة موناكو، ويثأر من خسارته أمامه في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام في مدينة ملبورن، في طريق الصربي الى إحراز اللقب.

ويلاقي الروسي في الدور نصف النهائي الصربي دوشان لايوفيتش الذي تغلب في ربع النهائي اليوم على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-4 و7-5.

وقال مدفيديف بعد فوزه على المصنف أول عالميا وفي الدورة "تكتيكي الأول ضد نوفاك كان العمل على ارتكاب أخطاء أقل منه. نجح الأمر بشكل جيد في المجموعة الأولى، لكن ليس بالقدر ذاته في الثانية".

وفي المباراة التي امتدت ساعتين و21 دقيقة، تفوق الروسي في المجموعة الأولى بسهولة نسبية في مواجهة منافس صربي لم يقدم المستوى المعهود منه في المباراتين الأوليين اللتين خاضهما في الدورة بعد إعفائه من خوض الدور الأول. لكن ديوكوفيتش قدم أداء قويا في المجموعة الثانية، قبل أن يتراجع مجددا في الثالثة ويتأخر بنتيجة 1-5 قبل أن يحسم الروسي 2-1.

وحسم الروسي المباراة من الفرصة الأولى، وبدا غير متأثر بمشكلة في الفخذ الأيسر تطلبت منه استدعاء المعالج الفيزيائي أكثر من مرة، ليحقق المصنف 14 عالميا فوزه الأول على الصربي في رابع مباراة بينهما.

في المقابل، واصل ديوكوفيتش الذي كان يبحث عن لقبه الـ33 في دورات الماسترز لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله المصنف ثانيا الإسباني رافايل نادال، أداءه المتواضع في دورات الماسترز لهذا الموسم، بخروج مبكر نسبيا للمرة الثالثة، بعد دور الـ16 لميامي الأميركية أمام الإسباني روبرتو باوتسيتا أغوت في آذار/مارس الماضي، وقبلها في الدور الثالث لدورة انديان ويلز في الولايات المتحدة أيضا، أمام الألماني فيليب كولشرايبر.

وأحرز ديوكوفيتش لقب مونتي كارلو عامي 2013 و2015، لكن أفضل نتيجة له فيها منذ تتويجه الأخير كانت الدور ربع النهائي في 2017.

وسيكون نادال، بطل الدورة في الأعوام الثلاثة الماضية، أمام فرصة مواصلة سعيه الى اللقب الـ12 له في مونتي كارلو، عندما يلاقي الأرجنتيني غيدو بيا في ربع النهائي في وقت لاحق الجمعة.