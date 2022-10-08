تيافو إلى نهائي دورة طوكيو مع فريتز

وحسم المصنف رابعاً المباراة 6-2 و0-6 و6-4، ليلتقي في نهائي الأحد مواطنه تايلور فريتز المصنف ثالثاً والفائز بصعوبة على الكندي دنيس شابوفالوف 6-3 و6-7 (5-7) و6-3.



ولم يحرز أي أميركي اللقب الياباني منذ بيت سامبراس في 1996.



واستقطب تيافو، المصنف 19 عالمياً، الأضواء بعد فوزه على النجم الإسباني رافايل نادال في طريقه إلى أول نصف نهائي بطولة كبرى في فلاشينغ ميدوز هذا العام.

قال اللاعب البالغ 24 عاماً بعد فوزه: "كانت مباراة غريبة، لكني سعيد لبلوغ النهائي. لم أتوقع أن يلعب بهذه الطريقة. كان سريعاً وعدوانياً بحق".

تابع "لن تكون الأمور دوماً سهلة، لكن في نهاية المطاف الفوز هو الأهم".

