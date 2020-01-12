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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

تنس: صربيا ترفع لقب النسخة الأولى لكأس المحترفين

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تُوّجت صربيا بلقب النسخة الأولى من كأس المحترفين في كرة المضرب بتفوقها على إسبانيا بفوزين مقابل انتصار واحد الأحد في سيدني الأسترالية.

Reuters

وكانت إسبانيا قد أخذت الأسبقية 1-0 عقب تمكن روبيرتو باوتيستا أغوت من التغلب على دوشان لايوفيتش بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 7-5 و6-1، غير أنّ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش أعاد نتيجة التعادل إلى الواجهة بتغلبه في لقاء الفردي الثاني على الماتادور رافاييل نادال 6-2 و7-6 (7-4).

وفي مباراة الزوجي الحاسمة، تمكن الثنائي نوفاك دجوكوفيتس وفيكتور ترويسكي من التفوق على نظيريهما المتألف من بابلو كارينيو بوستا وفيليسيانو لوبيز بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4، لتعود صربيا في النهائي من بعيد وتتوّج بلقب المسابقة في نسختها الأولى.

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