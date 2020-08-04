تفشي جديد لكورونا يُلغي دورة مدريد للماسترز

ألغيت دورة مدريد لكرة المضرب التي تعتبر ضمن دورات الماسترز للألف نقطة بسبب تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد كما أعلن المنظمون الثلاثاء ما يعزز الشك من احتمال عدم إقامة بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز وفرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

وكانت الدورة مقررة أصلاً في أيار/مايو لكنها تأجلت إلى الفترة من 12 إلى 20 أيلول/سبتمبر المقبل أي قبل أسبوع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن يتم إلغاؤها اليوم.

وكان من المتوقع أن تجذب دورة مدريد العديد من الأسماء البارزة في اللعبة، لاسيما المصنف ثانياً عالمياً الإسباني رافايل نادال، المتوج بلقبها خمس مرات آخرها عام 2017.

وكان المنظمون كشفوا في الاول من آب/أغسطس بأن السلطات المحلية للعاصمة الإسبانية أوصت بإلغاء دورة مدريد على خلفية المخاوف من تزايد حالات الاصابات بوباء كوفيد-19.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تأثراً بفيروس كورونا المستجد عالمياً، إذ سجلت البلاد إصابة أكثر من 290 ألف شخص ووفاة نحو 29000.