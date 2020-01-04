تعرف على قرعة الدور الرئيسي في بطولة " قطر اكسون موبيل 2020"

تغطية: فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وكانت القرعة "رحيمة" للاعبين المصنفين الأوائل في البطولة، على غرار السويسري ستان فافرينكا (الأول في البطولة والـ16 عالمياً) والروسي آندريه روبليف، الثاني في المنافسات والـ23 عالمياً، والفرنسي جو ويلفريد تسونغا، 29 عالمياً، والكندي ميلوش راونيتش، 31 عالمياً، بمواجهتهم للاعبين الصاعدين من الدور التمهيدي.

وسيواجه الصربي لاسلو ديري، الخامس في البطولة و38 عالمياً، في الدور الرئيسي الإيطالي لورينزو سونيغو فيما سيلعب مواطنه الآخر فيليب كراجينوفتش، السادس في البطولة و40 عالمياً، أمام البريطاني كايل إدموند.

وستتجه الأنظار في هذا الدور على نزال اسباني خالص يجمع فيرناندو فيرداسكو، 49 عالمياً، وبابلو أندوخار، 64 عالمياً.

وسيكون التونسي مالك الجزيري، المشارك ببطاقة دعوة، في مواجهة قوية أمام الكازاخي ميخائيل كوكوشكين، المصنف 67 عالمياً.

وقدمت بطاقات الدعوة لكل من اللاعب التركي جيم الكال والإيطالي ماركو تشيتشيناتو.

وشهدت القرعة حضور التونسي مالك الجزيري والفرنسي جيريمي شاردي والإسباني فيرداسكو والأميركي فرانسيس تيافوي.