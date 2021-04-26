تصنيف كرة المضرب: نادال يستعيد الوصافة من مدفيديف



وبحسب التصنيف الصادر الإثنين، تقدم نادال إلى المركز الثاني خلف الصربي نوفاك دجوكوفيتش بفارق 110 نقاط عن مدفيديف، وذلك بفضل إحرازه لقب دورة برشلونة للمرة الثانية عشرة في مسيرته بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وعزّز نادال الأحد رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب على الملاعب الترابية بعدما رفعه إلى 61، بفارق كبير أمام صاحب المركز الثاني الأرجنتيني غييرمو فيلاس (49)، ليتحضّر بأفضل طريقة من أجل بطولة فرنسا المفتوحة المقررة بين 30 أيار/مايو و13 حزيران/يونيو، حيث سيسعى إلى إحراز لقبه الرابع عشر فيها والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى.

ولدى السيدات، عززت الأسترالية آشلي بارتي صدارة التصنيف أمام وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا بعدما توجت الأحد بلقب دورة شتوتغارت على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا، رافعة رصيدها الى ثلاثة ألقاب هذا الموسم.

ولم يشهد ترتيب العشر الأوليات سوى تغيير واحد حيث باتت الهولندية كيكي برتنز عاشرة أمام السويسرية بليندا بنتشيتش، وذلك على حساب التشيكية بترا كفيتوفا التي تراجعت مرتبتين وباتت في المركز الثاني عشر.



- تصنيف العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11963 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9810 (+1)

3- الروسي دانييل مدفيديف 9700 (-1)

4- النمسوي دومينيك تيم 8365

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7980

6- الالماني الكسندر زفيريف 6125

7- الروسي أندري روبليف 6000

8- السويسري روجيه فيدرر 5875

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3765

10- الايطالي ماتيو بيريتيني 3568



- تصنيف العشر الأوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 9655 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7800

3- الرومانية سيمونا هاليب 7050

4- الأميركية صوفيا كينن 5915

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5835

6- الكندية بيانكا أندرييسكو 5265

7- البيلاروس آرينا سابالينكا 5205

8- الأميركية سيرينا وليامس 4850

9- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4660

10- الهولندية كيكي برتنز 4405 (+1)



