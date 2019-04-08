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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

تصنيف الرجال: دجوكوفيتش يحصّن صدارته قبل موسم الدورات الترابية

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استهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش اسبوعه العشرين في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين، مطمئناً على مركزه مع الاستعداد لانطلاق دورات الملاعب الترابية.

Reuters

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى مع تقدم المصنف أول عالمياً بفارق 2،500 نقطة عن الإسباني رافاييل نادال، فيما يحتل الألماني الألماني ألكسندر زفيريف المركز الثالث متأخراً بفارق كبير عن الصربي.

وينطلق الموسم الترابي الاثنين مع دورتي مراكش المغربية وهيوستن الأميركية.

ولن يدافع دجوكوفيتش عن الكثير من النقاط في الدورتين المقبلتين للماسترز في مونتي كارلو (13-12 نيسان/ أبريل) ومدريد (3-21 أيار/ مايو) حيث انتهى مشواره العام الماضي عند الدورين الثالث والثاني توالياً، بخلاف نادال الفائز في الإمارة، والذي وصل إلى الدور ربع النهائي في العاصمة الإسبانية.
                  
تصنيف العشرة الأوائل:
1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش        11070 نقطة
2- الإسباني رافايل نادال          8725
3- الألماني ألكسندر زفيريف        6040    
4- السويسري روجيه فيدرر          5590
5- النمسوي دومينيك تييم          4765
6- الياباني كي نيشيكوري          4200
7- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون    4115
8- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس   3240
9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3225
10- الأميركي جون إيسنر            3085

تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب نوفاك دجوكوفيتش
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