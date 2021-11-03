تسيتسيباس ينسحب من دورة باريس بداعي الإصابة

وكانت تسيتسيباس متخلفاً في المجموعة الأولى 2-4 امام منافسه قبل ان يشعر بآلام في ذراعه اليمنى قرر على أثرها التوقف عن اكمال المباراة.

وقال تسيتسيباس: "أعاني من أوجاع منذ فترة، شعرت بأن الألم يعود وبالتالي فضلت التوقف لأني لا اريد ان تتفاقم الأمور أكثر".

وأضاف "لم يسبق لي أن انسحبت من أي مباراة في حياتي، لكن اليوم كنت مجبرا. يتعين علينا أن أخذ في عين الاعتبار البطولة القادمة التي هي الأهم بالنسبة إلي" في إشارة إلى الماتسرز الختامي للرجال المقرر من 14 الى 21 الحالي في مدينة تورينو الإيطالية.

وأوضح "أدرك كيفية علاج الاصابة لكن عندما نلعب ونتدرب بشكل يومي فإن ذلك لا يحسن الامور. ليس من السهل التوقف لا سيما عندما يتعلق الامر بدورة كبيرة مثل هذه".

وختم "سأخضع لعلاجات على يد أفضل الاختصاصيين لكي يسدوا لي أفضل النصائح. سأبذل قصارى جهدي للتعافي واستعادة مستواي بنسبة مئة في المئة.





