تسيتسيباس يقصي دجوكوفيتش ويلاقي مدفيديف

وهو الفوز الثاني لتسيتسيباس في ثالث مواجهة جمعت اللاعبين بعد الأول في الدور الثالث من دورة تورونتو الكندية للماسترز العام الماضي، وثأر لخسارته أمام الصربي في نهائي دورة مدريد للماسترز هذا العام.

وقدم تسيتسيباس (21 عاماً)، المصنف سادساً في الدورة والسابع عالمياً وأحد اللاعبين الواعدين، إحدى أفضل مبارياته أمام حامل اللقب وعوّض تأخره بمجموعة ليفوز في غضون 122 دقيقة.

وحقق تسيتسيباس المتوّج هذا العام بلقب دورتي إستوريل البرتغالية ومرسيليا الفرنسية، 34 ضربة رابحة مقابل 28 لحامل لقب 16 بطولة غراند سلام الذي ارتكب 26 خطأ مباشراً مقابل 22 لليوناني.

ولم يكن تسيتسيباس، صاحب ثلاثة ألقاب فقط في مسيرته الاحترافية، عرضة لخسارة إرساله سوى مرة واحدة في الشوط الثاني من المجموعة الأولى، استفاد منها الصربي ومضى قدماً لكسبها 6-3.

إلا أن اليوناني رفع أداءه في المجموعة الثانية وأتيحت له فرصتان لكسر إرسال دجوكوفيتش في الشوط السادس لم يستفد منهما، لكنه نجح في الوقت الحاسم وتحديداً الشوط الأخير ليكسبها 7-5.

وحمل اليوناني، الذي تغلب هذا العام على الثلاثة الكبار (دجوكوفيتش، الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر)، الثقة إلى المجموعة الأخيرة متسلحاً بإرسالاته القوية حيث حقق 11 إرسالاً ساحقاً "آيس" في اللقاء كاسراً إرسال الصربي في الشوط الرابع قبل أن يحسم المجموعة على ارساله.

وقال تسيتسيباس "ارتفع أدائي مع مرور المباراة وتحسن إرسالي (...) أنا سعيد بهذا الفوز الكبير".

وتابع "كسرُ إرساله عندما كانت النتيجة 6-5 في المجموعة الثانية من دون الحاجة للجوء إلى شوط فاصل كان مهما جداً".

في المقابل، أكد دجوكوفيتش أن منافسه "استحق الفوز، كان اللاعب الافضل (...) بدأتُ المجموعتين الثانية والثالثة بطريقة جيدة ولكن لم أتمتع بالرصانة".

ورداً على سؤال عما إذا تسيتسيباس يملك الامكانات ليكون مصنفا أول يوماً ما، أكد دجوكوفيتش "نعم، حتماً يملكها".

وقبل المباراة، استفاد تسيتسيباس من خسارة فونييني أمام مدفيديف، وضمن التأهل للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية لبطولة الماسترز الختامية في لندن والتي تشهد مشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

وبات تستسيباس سادس لاعب يضمن مشاركته في البطولة الختامية بعد نادال ودجوكوفيتش وفيدرر ومدفيديف والنمسوي دومينيك تييم.

وتبقى بطاقتان الأقرب إليهما الألماني ألكسندر زفيريف السادس عالمياً والإسباني روبرتو باوتيستا العاشر، لكنهما يواجهان منافسة قوية من الياباني كي نيشيكوري الثامن والفرنسي غايل مونفيس الحادي عشر وفونييني الثاني عشر ومواطنه ماتيو بيريتيني الثالث عشر والبلجيكي دافيد غوفان الرابع عشر.



مدفيديف يواصل التألق

بات الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي الصينية الدولية بفوزه على الإيطالي فابيو فونييني الثاني عشر الجمعة في الدور ربع النهائي.

وأعرب مدفيديف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز الشهر الماضي، عن سعادته ببلوغ دور الأربعة، وقال "بالأمس (في ثمن النهائي أمام الكندي بوسبيسيل)، وجدت أنه بإمكاني تحسين الكثير من الأشياء. لكنني اليوم قدمت مستوى جيدا".

ويلتقي مدفيديف (23 عاما) في دور الأربعة الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول وحامل اللقب أربع مرات آخرها العام الماضي أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع.

وقال مدفيديف عن احتمال مواجهة دجوكوفيتش "من الصعب دائما مواجهة الثلاثة الكبار (في تصنيف المحترفين: دجوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر) ... لكنني أعشق ذلك!".

وبلغ مدفيديف المباراة النهائية للبطولات والدورات الأخيرة التي شارك فيها وآخرها فلاشينغ ميدوز عندما خسر أمام نادال، وتوج بلقبين في سينسيناتي، أول لقب له في دورات الماسترز، وسان بطرسبورغ.

وتغلب مدفيديف على دجوكوفيتش في آخر مباراتين جمعتا بينهما: في الدور ربع النهائي في مونتي كارلو، ونصف النهائي في سينسيناتي.

ويتفوق الصربي في المواجهات المباشرة بينهما حيث حقق ثلاثة انتصارات آخرها في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير الماضي.