تسيتسيباس يحافظ على لقبه بطلاً لدورة مونتي كارلو

وهذا اللقب الثامن لتسيتسيباس (23 عامًا) في مسيرته الاحترافية والاول هذا العام، مع استمرار مسعاه للقب أول في بطولات الغراند سلام.

وجدّد اليوناني فوزه على الإسباني الذي كان يخوض أول نهائي له على الإطلاق في دورات رابطة المحترفين، في اللقاء الثالث بينهما، علمًا أن الأول كان العام الماضي في ربع نهائي مونتي كارلو بالذات بعد أن تقدم تسيتسيباس 7-5 قبل انسحاب دافيدوفيتش فونيكا، ومن ثم في الدور الأول من دورة روتردام الهولندية هذا العام.

وكان دافيدوفيتش فوكينا حقق أكبر مفاجآت الأسبوع بإقصائه الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول من الدور الثاني، قبل أن يزيح أيضًا من دربه لاعبَين آخرين توجا بألقاب ماسترز، هما الأميركي تايلور فريتز المتوج الشهر الفائت بدورة إنديان ويلز والبلغاري غريغور ديميتروف.

أما تسيتسيباس فتغلب السبت في نصف النهائي بسهولة على الألماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالميًا، بعد أن كان الجمعة على قاب قوسين من توديع البطولة بعد أن فاز في المجموعة الأولى 6-2 وتقدم في الثانية 5-2 أمام الارجنتيني ديييغو شفارتسمان في ربع النهائي ليعود الأخير من بعيد لفرض مجموعة حاسمة تأخر فيها اليوناني 4-صفر، لكنه تدارك الأم وعاد مجددًا محققًا انتصارًا رائعًا.

أمام أنظار جمهور غفير والعديد من الشخصيات، أبرزها أمير موناكو ألبير الثاني ومواطنه متصدر بطولة العالم للفورومولا واحد شارل لوكلير سائق فيراري، بادر دافيدوفيتش فوكينا للكسر في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، إلا أن اليوناني رد مباشرة في التالي، قبل أن يجدد ذلك في الثامن ويحسم الامور لصالحه عند إرساله.

وحمل تسيتسيباس هذا الزخم الى المجموعة الثانية كاسرًا إرسال الإسباني في الشوط الأول قبل أن يتقدم 2-صفر، إلا أنه فشل في الحفاظ على هذا الامتياز عندما تعرض للكسر في الشوط الرابع.

ورد اليوناني مجددًا في الوقت المناسب في الشوط التاسع لتكون الفرصة سانحة لصالحه لحسم اللقب عند إرساله في الشوط العاشر، إلا أنه أخفق في ذلك ونجح الاسباني في الكسر ومعادلة الأرقام 5-5.

في الشوط الحادي عشر، تعرّض تسيتسيباس لإنذار من الحكم بسبب تلقبه التعليمات من والده الجالس في منصة فريقه، وهي مشكلة سببت له المشاكل سابقًا في العديد من الدورات.

وتمكن دافيدوفيتش من المحافظة على إرساله في هذا الشوط، وقام منافسه اليوناني بالأمر ذاته في الشوط الثاني عشر، فاحتكما الى شوط كسر التعادل الذي حسمه تسيتسيباس بسهولة بتقدمه 5-1 قبل أن ينهيه 7-3.

