تسيتسيباس يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي شنغهاي

واحتاج المصنف سابع عالمياً وسادساً في شنغهاي إلى ساعتين ودقيقتين لتحقيق فوزه الأول على المصنف التاسع عشر على العالم، بعد أن خرج الأخير منتصراً في المواجهتين اللتين جمعتهما سابقًا.

ويلتقي اليوناني (21 عاماً) تالياً مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز الثلاثاء على الفرنسي غايل مونفيس 6-2 و7-6.

وكسر تسيتسيباس، الساعي لضمان مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم التي تضم أفضل ثمانية لاعبين خلال 2019، إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن يرد الكندي التحية في الشوط التالي ويحتكم اللاعبان الى شوط فاصل، حسمه اليوناني لصالحه.

وفاز كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية ليتكرر سيناريو ختام المجموعة الأولى.

ومع بقاء قرابة خمسة أسابيع على إقامة بطولة الماسترز الختامية في لندن، أضاف اليوناني 90 نقطة إلى رصيده الذي أًصبح 3460 نقطة في المركز السادس خلف الخماسي الضامن لتأهله الإسباني رافايل نادال، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، السويسري روجيه فيدرر، الروسي دانييل ميدفيديف والنمساوي دومينيك تييم.

وبلغ الأميركي جون إيسنر الدور ذاته بفوزه على الفرنسي لوكاس بوي بنتيجة 7-5 و6-3.

ويلتقي المصنف السابع عشر مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول أو الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 36 اللذين يلتقيان لاحقاً اليوم.

بيريتيني يواصل التقدم

وتأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني إلى الدور ثمن النهائي بعد تفوقه على التشيلي كريستيان غارين 6-3 و6-3.

ويلتقي المصنف الثالث عشر عالميا الذي بلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأخيرة قبل خروجه أمام نادال، مواطن الأخير روبرتو باوتيستا أغوت الفائز على الأميركي ريلي أوبيلكا 6-4 و7-5.

كما وبلغ الروسي كارن خاتشانوف الدور ثمن النهائي بفوزه على الاميركي تايلور فريتز 6-2 و6-4.

ويتواجه خاتشانوف المصنف تاسعاً عالمياً مع الإيطالي فابيو فونييني الثاني عشر الذي أسقط الثلاثاء البريطاني أندي مواري في مباراة ماراتونية استغرقت ثلاث ساعات وتسع دقائق بنتيجة 7-6(4/7)، 2-6 و7-6(2/7).

