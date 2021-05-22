تسيتسيباس إلى نهائي دورة ليون

وقلب اليوناني، المصنف ثانيًا في ليون خلف النمسوي دومينيك تيم الذي خرج الخميس، تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز بعدما رفع من وتيرة لعبه، ليفرض نفسه بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة أمام منافسه المصنف 88 عالمياً.

قال اليوناني بعد فوزه "كان من المهم أن أخوض مثل هذه المباريات"، مضيفاً "يجعلني ذلك أبقى متواضعاً والتركيز على بعض التفاصيل التي يمكنني تطويرها وتحسينها على التراب". وتابع متحدثاً عن خسارته المجموعة الأولى "كان عليّ أن أبقى هادئاً. كان من الصعب أن أتأخر بمجموعة وتوجب عليّ تنشيط نفسي والعودة في المجموعة الثانية".

وختم قائلاً "قاوم (موزيتي) ودفعني لبذل قصارى جهدي من أجل كل نقطة. لم يكن الامر سهلاً".

وضرب تسيتسيباس موعداً في النهائي مع البريطاني كاميرون نوري (49) الفائز على الروسي كارن خاتشانوف المصنف 26 عالميًا بنتيجة 6-1 و6-1.







