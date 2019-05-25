بير يحرز ثاني ألقابه الترابية في 2019

وحسم بير المصنف 51 عالميا المباراة أمام خصمه المصنف 28 في ساعة و20 دقيقة.

وهذا اللقب الثالث في مسيرة ابن مدينة أفينيون بعد باشتاد في 2015 ومراكش المغربية في نيسان/أبريل الماضي، فيما خسر ألياسيم مباراته النهائية الثانية بعد ريو في شباط/فبراير الماضي.

وسيتسلق بير الاثنين تصنيف اللاعبين المحترفين الى المركز 38 بفارق موقع واحد عن مواطنه ريشار غاسكيه.

وقال بير في المؤتمر الصحافي "هدفي الاستمرار في حصد الانتصارات كي اكون بين رؤوس المجموعات في ويمبلدون".

وتابع "الفوز في فرنسا أجمل مما اختبرته في باشتاد أو مراكش... هناك انتقادات كثيرة تجاهي، منذ بدأت (مسيرتي) حول تصرفاتي، الطريقة التي اغضب فيها أو أحطم المضارب أو انني لست لاعب كرة مضرب. ما أكدته انني فزت بلقبين في غضون اسابيع قليلة".

ويلتقي بير في الدور الاول من بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى، مع الروماني ماريوس كوبيل (83 عالميا).

في المقابل عانى ألياسيم البالغ 18 عاما من آلام في عضلات فخذه الايسر ما يعكر إمكانية مشاركته في رولان غاروس. قال الكندي "من المبكر قول ذلك. هناك يومان. سنرى مع فريقي ماذا سنفعل. بالكاد انهيت المباراة اليوم. الوضع معقد وطرأ فجأة الجمعة. أنا خائب ومحبط كثيرا".