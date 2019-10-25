بيريتيني إلى مربع دورة فيينا ونادي العشرة الأوائل

وسيواجه بيريتيني (23 عاماً) المصنف 11 عالمياً حالياً في الدور المقبل النمساوي دومينيك تييم المتأهل بدوره إلى نصف النهائي بعد انسحاب الإسباني بابلو بوستا من المباراة بسبب الإصابة بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم تييم في المجموعة الأولى 5-0.

وسينضم بيريتيني إلى مواطنيه أدريانو باناتا وكورادو باراتسوتي وفابيو فونييني الذين دخلوا سابقاً إلى نادي العشرة الأوائل سابقاً.

وقال بيريتيني: "أنا سعيد حقاً، كانت مباراة صعبة عقلياً وجسدياً (...) أندري يلعب بطريق ممتازة، وفي الأسبوع الماضي فاز بدورة موسكو، لذلك كان يشعر بالثقة لقد رأيت ذلك في الملعب".