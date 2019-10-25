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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

بيريتيني إلى مربع دورة فيينا ونادي العشرة الأوائل

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سيكون ماتيو بيريتيني انطلاقاً من الاثنين المقبل رابع إيطالي يدخل نادي العشرة الأوائل في تصنيف المحترفين، بعد بلوغه الجمعة الدور نصف النهائي لدورة فيينا بفوزه على الروسي أندري روبليف 7-5 و7-6 (7-4).

Reuters

وسيواجه بيريتيني (23 عاماً) المصنف 11 عالمياً حالياً في الدور المقبل النمساوي دومينيك تييم المتأهل بدوره إلى نصف النهائي بعد انسحاب الإسباني بابلو بوستا من المباراة بسبب الإصابة بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم تييم في المجموعة الأولى 5-0.

وسينضم بيريتيني إلى مواطنيه أدريانو باناتا وكورادو باراتسوتي وفابيو فونييني الذين دخلوا سابقاً إلى نادي العشرة الأوائل سابقاً.

وقال بيريتيني: "أنا سعيد حقاً، كانت مباراة صعبة عقلياً وجسدياً (...) أندري يلعب بطريق ممتازة، وفي الأسبوع الماضي فاز بدورة موسكو، لذلك كان يشعر بالثقة لقد رأيت ذلك في الملعب".

دورة فيينا لكرة المضرب ماتيو بيريتيني
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