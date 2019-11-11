بطولة الماسترز: زفيريف يفاجئ نادال

وتغلّب زفيريف المصنف السابع عالمياً بمجموعتين دون رد على نادال المصنف الأول عالمياً 6-2 و6-4.

ودخل زفيريف حامل اللقب بقوة وحسم المجموعة الأولى دون عناء خلال 35 دقيقة فقط، حين كسر إرسال نادال في الشوطين الخامس والسابع.

وتمكن زفيريف من استغلال عدم استعادة نادال لجاهزيته الكاملة (كان هناك شكوك بشأن مشاركته في البطولة بسبب الإصابة) وتمكن من تحقيق الفوز الأول عليه في تاريخ المواجهات بعد أن انتصر نادال في خمس مناسبات سابقة.

ولم يقدم نادال خلال المباراة مستواه المعهود، وبدا وكأنه لا يزال يعاني من آثار الإصابة، اذ افتقدت بعض ضرباته للدقة، ولم يقدم التبادلات الطويلة التي يعرف بها لاسيما من الخط الخلفي للملعب.



وستكون البطولة فاصلة لجهة من ينهي الموسم في صدارة تصنيف المحترفين: نادال أم الصربي نوفاك الذي خسر في نهائي العام الماضي أمام زفيريف.



وتمكن زفيريف من كسر إرسال منافسه ثلاث مرات (في الشوطين الخامس والسابع للمجموعة الأولى، والشوط الأول من المجموعة الثانية).



وقال الألماني البالغ من العمر 22 بعد فوزه في لندن حيث توّج في الموسم الماضي بأبرز ألقابه في مسيرته الاحترافية "اللعب هنا مجدداً يعني لي الكثير بعد فوزي في العام الماضي بأكبر لقب لي".