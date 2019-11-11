بطولة الماسترز: تسيتسيباس يحقق فوزه الأول على مدفيديف

وهو الفوز الأوّل لليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادساً عالمياً وصاحب الـ 21 عاماً على الروسي دانييل مدفيديف، الرابع عالمياً، بعدما خسر أمامه في خمس مواجهات سابقة.

وحسم اليوناني المجموعة الأولى في الشوط الفاصل "تاي بريك"، فيما تبادل اللاعبان الفوز بإرسالهما في المجموعة الثانية، قبل أن ينجح تسيتسيباس في الشوط التاسع بكسر إرسال مدفيديف (23 عاماً) بعد ثلاث محاولات فاشلة، ليتبعها بإرسال ناجح وينهي المجموعة والمباراة لصالحه.

ويلعب لاحقاً اليوم ضمن المجموعة ذاتها الإسباني رافاييل نادال المصنف أول عالمياً مع الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب (السابع).

