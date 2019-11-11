العربية
English
Français
تصفيات يورو 2020
تنس المحترفين

بطولة الماسترز: تسيتسيباس يحقق فوزه الأول على مدفيديف

من قبل

حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادساً عالمياً فوزه الأول في مسيرته على الروسي دانييل مدفيديف بنتيجة 7-6 (7 - 5) و6-4 الإثنين، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات مجموعة "أندريه أغاسي" في بطولة الماسترز الختامية لموسم محترفي كرة المضرب.

AFP

وهو الفوز الأوّل لليوناني ستيفانوس تسيتسيباس  المصنف سادساً عالمياً وصاحب الـ 21 عاماً على الروسي دانييل مدفيديف، الرابع عالمياً، بعدما خسر أمامه في خمس مواجهات سابقة.

وحسم اليوناني المجموعة الأولى في الشوط الفاصل "تاي بريك"، فيما تبادل اللاعبان الفوز بإرسالهما في المجموعة الثانية، قبل أن ينجح تسيتسيباس في الشوط التاسع بكسر إرسال مدفيديف (23 عاماً) بعد ثلاث محاولات فاشلة، ليتبعها بإرسال ناجح وينهي المجموعة والمباراة لصالحه.

ويلعب لاحقاً اليوم ضمن المجموعة ذاتها الإسباني رافاييل نادال المصنف أول عالمياً مع الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب (السابع).
 

ستيفانوس تسيتسيباس
السابق بطولة الماسترز: بداية قوية لدج
اقرأ
بطولة الماسترز: بداية قوية لدجوكوفيتش
التالي

آخر الأحداث