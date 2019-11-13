برديتش يعتزل التنس نهائياً

وكان برديتش (34 عاماً) يعتزم الإعلان عن اعتزاله السبت المقبل في لندن، بيد أن والده مارتن كشف الخبر الأربعاء لصحيفة "بليسك"، ما اضطر اللاعب لإعلان الأمر رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال برديتش في شريط مصور بدا خلاله جالساً في سيارته "كنت أخطط لإعلانها مفاجأة صغيرة يوم السبت عندما أكون في لندن (...) لكن لا بأس".

ولم يلعب برديتش منذ خروجه من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة، آخر بطولات الغراند سلام، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بسبب مشاكل في الورك. كما غاب فترة طويلة هذا العام بسبب معاناته من آلام في الظهر.

وبقي برديتش، المصنف 103 عالميا حالياً، بين العشرة الأوائل من تموز/يوليو 2010 إلى كانون الثاني/يناير 2017، حيث بلغ الذروة في مسيرته الاحترافية عام 2015 بارتقائه إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين.

ولم يسبق لبرديتش الفوز بلقب كبير حيث كانت أفضل نتائجه في بطولات الغراند سلام، المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون عام 2010.

وجمع اللاعب خلال مسيرته 13 لقباً، إضافة إلى كأس ديفيس عامي 2012 و2013 إلى جانب راديم ستيبانيك.

