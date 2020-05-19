باوتيستا يريد الوصول للبطولة الختامية قبل الاعتزال

ويشارك في البطولة الختامية أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم وكذلك أفضل ثمانية "شريكين" على مستوى الزوجي.

واقترب باوتيستا أغوت (32 عاماً) من تحقيق هذه الأمنية عندما وصل لأعلى تصنيف خلال مسيرته في الملاعب وهو المركز التاسع عالمياً في العام الماضي وكان اللاعب المرشح للمشاركة احتياطياً في حالة انسحاب أو غياب أيّ لاعب لأيّ سبب في 2019.

وقال باوتيستا أغوت لموقع اتحاد محترفي التنس على الإنترنت: ”هذا أحد الأهداف التي أريد تحقيقها قبل الاعتزال".

وأضاف اللاعب الإسباني: ”أنا أدرك مدى صعوبة ذلك، وأعرف أنني كنت قريباً من تحقيق ذلك في بعض المواسم، لا يمثل هذا هاجساً بالنسبة لي لكنه هدف أود تحقيقه يوما ما".

وكان باوتيستا يحتل المركز 12 عالمياً عند توقف موسم التنس الحالي بسبب أزمة الفيروس كوفيد-19 الصحية العالمية في بداية مارس الماضي.

وسيستمر توقف منافسات التنس حتى نهاية يوليو المقبل على أقرب تقدير.

ويتوقع أن يتحدد لاحقاً مصير البطولة الختامية للموسم والتي تحمل الرقم 20 والمقررة في لندن ما بين 15 و22 نوفمبر المقبل.

وقدم باوتيستا أداء متميزاً في بداية الموسم الحالي عندما فاز في جميع مبارياته الست في الفردي مع المنتخب الإسباني في كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين قبل تأهله للدور الثالث في أستراليا المفتوحة حيث خسر أمام الكرواتي مارين شيليتش في مباراة من خمس مجموعات.

وقال اللاعب الإسباني المخضرم عن ذلك ”حبي للمنافسة هو ما يدفعني للاستمرار، فأنا أحب المنافسة على المستويين الرياضي والشخصي".

وأضاف: "أحاول دوماً التحسن وتحقيق الفوز بإضافة بعض التفاصيل الصغيرة إلى أدائي لأنّ هذا يمنحني شعوراً أحبه".