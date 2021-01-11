بارير يتأهل للدور الثاني من الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس



وتمكن المصنف الأول في الأدوار التمهيدية من التغلب الاثنين على التشيكي زينيك كولار بمجموعتين دون رد 7-6 (7-5) و6-3 خلال ساعة و36 دقيقة.

ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً صعوبة سوى في المجموعة الأولى قبل أن تساعده خبرته الجيدة على إنهاء المجموعة الثانية دون عناء.

وكان وصول المصنف الثاني البوليفي ديلين لثاني الأدوار أكثر سهولة بتجاوز التشيلي تابيلو 6-1 و6-0.

وعانى الروسي كاراتسيف الثالث في الأدوار التمهيدية قبل أن يتخطى الأميركي ناكاشيما بمجموعتين لواحدة 6-2 و6-7 (4-7) و6-2.

وخسر المغربي إليوت بينشيتريت أمام المصنف الرابع الأميركي دينيس كودلا 6-4 و6-3، فيما تمثلت أكبر المفاجآت بهزيمة البرازيلي سيبوث ويلد السادس أمام الهولندي روبين هاس عقب مباراة ماراثونية امتدت لقرابة ثلاث ساعات بمجموعتين لواحدة 6-4 و4-6 و6-7 (8-10).