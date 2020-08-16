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الياباني نيشيكوري يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن الياباني كي نيشيكوري إصابته بفيروس كورونا الأحد وانسحابه من دورة سينسيناتي الأميركية الدولية في كرة المضرب للماسترز ألف نقطة.

AFP

وقال نيشيكوري في حسابه على تويتر: "لدي أخبار سيئة لكي أعلنها، اليوم صباحاً في فلوريدا قمت بفحص للكشف عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية".

وأضاف: "أعلن انسحابي من دورة سينسيناتي، سأخضع أنا وفريقي إلى فحص جديد يوم الجمعة المقبل قبل أن أدلي بمعلومات إضافية في حينها، أشعر بحالة جيدة ولا أعاني إلا من عوارض بسيطة لكن من أجل سلامة الجميع سأضع نفسي في الحجر الصحي".

ويعيش نيشيكوري المصنف 31 عالمياً ويتدرب في ولاية فلوريدا وقد باتت مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز المقررة في نهاية الشهر الحالي مشكوكاً فيها.


 

دورة سينسيناتي نيشيكوري فيروس كورونا
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