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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

المايسترو فيدرر يزهو في مسقط رأسه ويتوج بلقب بازل

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أحرز المصنف ثالثاً عالمياً السويسري روجيه فيدرر للمرة العاشرة لقب دورة بازل في كرة المضرب المقامة في مسقطه، بفوزه الأحد في النهائي على الأسترالي الشاب أليكس دي مينور 6-2 و6-2.

AFP

ورفع المخضرم السويسري البالغ من العمر 38 عاماً، رصيده من الألقاب هذا العام إلى أربعة، بإضافة لقب دورة مدينته إلى ألقاب دبي وميامي الأميركية وهاله الألمانية.

وهذا اللقب الـ103 في مسيرة فيدرر الاحترافية التي تتضمن 20 لقباً في البطولات الكبرى (رقم قياسي)، وأصبح على بعد ستة ألقاب فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأميركي جيمي كونورز (109).

ولم يواجه فيدرر صعوبة في إنهاء المباراة لصالحه في ساعة وتسع دقائق، بعدما كسر إرسال الأسترالي (20 عاماً ومصنف 28 عالمياً) مرتين في كل من المجموعتين، ليفوز عليه في أول مواجهة مباشرة بينهما.

واحتفظ فيدرر بذلك بلقب الدورة للعام الثالث توالياً، وحرم دي مينور من إضافة لقب رابع إلى سجله الاحترافي، بعدما أحرز ألقاب دورات سيدني الأسترالية وأتلانتا الأميركية وجوهاي الصينية، وكلها خلال العام الحالي.

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