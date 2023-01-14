الكوري الجنوبي سون-وو كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية

من قبل beIN SPORTS January 14, 2023 13:00 توّج الكوري الجنوبي سون-وو كوون اليوم السبت بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية للتنس بفوزه في النهائي على الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت بمجموعتين لواحدة.