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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

الكوري الجنوبي سون-وو كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية

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توّج الكوري الجنوبي سون-وو كوون اليوم السبت بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية للتنس بفوزه في النهائي على الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت بمجموعتين لواحدة.

AFP

وحقق كوون، الذي غنم لقبة الثاني في بطولات رابطة المحترفين، الفوز بواقع 6-4 و3-6 و7-6 (7-4).

 

تنس المحترفين سون-وو كوون بطولة أديلايد الدولية الثانية للتنس
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