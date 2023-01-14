الكوري الجنوبي سون-وو كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية من قبل beIN SPORTS January 14, 2023 13:00 توّج الكوري الجنوبي سون-وو كوون اليوم السبت بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية للتنس بفوزه في النهائي على الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت بمجموعتين لواحدة. AFP وحقق كوون، الذي غنم لقبة الثاني في بطولات رابطة المحترفين، الفوز بواقع 6-4 و3-6 و7-6 (7-4). تنس المحترفين سون-وو كوون بطولة أديلايد الدولية الثانية للتنس السابق غاسكيه يستعيد ذاكرة الألقاب وي اقرأ التالي - آخر الأحداث January 14, 2023 13:00 كوون يتوّج بلقب بطولة أديلايد الدولية الثانية January 14, 2023 11:26 غاسكيه يستعيد ذاكرة الألقاب ويفوز ببطولة أوكلاند January 8, 2023 12:32 دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة أديلايد January 8, 2023 10:31 الولايات المتحدة الأميركية تحرز كأس يونايتد للتنس January 7, 2023 12:54 نوسكوفا تفوز على أنس جابر وتبلغ نهائي أديلايد January 6, 2023 14:27 دجوكوفيتش إلى نصف نهائي أديلايد January 2, 2023 10:31 دورة أديلايد: خروج مفاجئ لأوجيه-ألياسيم ورونه December 27, 2022 11:54 دجوكوفيتش يعود إلى أستراليا بعد عام من ترحيله December 15, 2022 14:01 (وسائل اعلام): إطلاق سراح بوريس بيكر November 20, 2022 21:45 دجوكوفيتش يتوج بلقب البطولة الختامية