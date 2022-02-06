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الكازخستاني بوبليك يفاجىء زفيريف ويحرز باكورة ألقابه

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فاجأ الكازاخستاني ألكسندر بوبليك منافسه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً بفوزه عليه 6-4 و6-3 الأحد في نهائي دورة مونبلييه الفرنسية لكرة المضرب، في طريقه لاحراز باكورة ألقابه خلال مسيرته.

Reuters


واعتمد بوبليك (24 عاماً) على قوة إرسالاته ليحسم المباراة في ساعة و9 دقائق أمام الألماني المصنف الأوّل في الدورة.

ولم يستهل زفيريف العام الحالي بشكل جيد بعد خروجه أيضاً من الدور ثمن النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن غراند سلام الشهر الماضي.

كما فشل زفيريف، المتوّج بالذهبية الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي، بالتالي في إحراز لقبه الثاني في مونبلييه بعد عام 2017.

وقال بوبليك: "أنا سعيد جداً لإحراز أول لقب أمام الجمهور الفرنسي الذي ساندني بقوة، لقد تدرجنا سوياً في مسيرتنا أنا وزفيريف والفوز عليه يعني الكثير بالنسبة لي".

وسيرتقي بوبليك أربعة مراكز في التصنيف الجديد الذي يصدر الإثنين ليحتل المرتبة الحادية والثلاثين.

دورة مونبلييه لكرة المضرب ألكسندر زفيريف ألكسندر بوبليك
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