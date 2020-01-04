العلمي: "تأثير الـATP cup كان نسبياً"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وأشار العلمي إلى أن هذه البطولة تأثر نسبياً على بطولة اكسون موبيل قائلاً: "ليس هناك قلق كبير من هذه البطولة الجديدة. كان تأثيرها نسبياً نظراً لأننا استقطبنا لاعبين كبار على غرار فافرينكا وروبليف والصربي فيليب كراجينوفتش وفيرداسكو وتسونغا وهذا مهم جداً بالنسبة لنا".

وأضاف العلمي قائلاً: "أن تكون هناك بطولة تجمع 24 فريقاً في نفس توقيت بطولة قطر اكسون موبيل بإمكانها أن تؤثر خاصة وأن اللاعبين الكبار سيكونون متواجدين مع منتخبات بلدانهم في هذه البطولة".

واعتبر العلمي أن القرعة كانت متوازنة قائلاً: "القرعة كانت متوازنة، ليس هناك احتكاكات كبيرة بين اللاعبين الكبار خلافاً للنسخ الماضية التي شهدت مواجهات كبيرة في الدور الرئيسي".



وبعد اختيار الرابطة العالمية للاعبين المحترفين بطولة قطر اكسون موبيل الأفضل في فئة 250 نقطة في السنة الماضية (عام 2019) شدد العلمي على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على هذا التكريم قائلاً: "نسعى في كل عام لرفع مستوانا في التنظيم ونتعلم من أخطائنا ونستمع لكل الملاحظات ليكون هدفنا الدائم هو تحسين مستوانا في استضافة هذه البطولة".