الجزيري يشيد بقوة بطولة "اكسون موبيل"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتحدّث الجزيري عن "اكسون موبيل قائلاً: "البطولة جمعت لاعبين مميزين على غرار روبليف وفافرينكا وكراجينوفتش. المستوى متقارب جداً وستكون المنافسة قوية جداً بين اللاعبين".

وأشار الجزيري إلى مواجهة الكازاخي ميخائيل كوكوشكين، 67 عالمياً، في الدور الرئيسي للبطولة قائلاً: " كوكوشكين لاعب مميز، يتمتع بخبرة كبيرة. فزت عليه في مباراة صعبة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في 2015".

وأردف الجزيري قائلاً: "عليّ أن أكون في قمّة التركيز لأن هذه البطولة هي باكورة المسابقات بالنسبة للاعبين الذين كانوا في عطلة. فلابد من التركيز لحسم المباريات".

وعن أهدافه في عام 2020 قال مالك: "سأقاتل من أجل المشاركة تحت ألوان العلم الوطني في أولمبياد طوكيو. لكنني أرجو أن تمر الأمور دون مشاكل وأن لا أتعرض لإصابة قد تحرمني من الحدث العالمي خاصة وأن العام الماضي كان صعباً بالنسبة لي نظراً لتعرضي للعديد من الإصابات".

