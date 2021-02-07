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كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™
تنس المحترفين

الإيطالي سينر يحرز لقب "غريت أوشن رود"

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فاز الإيطالي الشاب يانيك سينر على مواطنه ستيفانو ترافاليا 7-6 و6-4 ليتوج بلقب بطولة غريت أوشن رود للتنس التي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأحد ليحصل على دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي في ملاعب ملبورن بارك غدا الاثنين.

Reuters

وجاءت بداية سينر البالغ من العمر 19 عاماً بطيئة لكنه نجح في كسر إرسال مواطنه في المجموعة الأولى قبل أن يحسم شوط التعادل لصالحه.

وفي المجموعة الثانية كسر سينر إرسال ترافاليا ثلاث مرات ثم حسم الفوز عندما ارتدت كرة منافسه من الشبكة.

وهذا هو اللقب الثاني للاعب الإيطالي الشاب خلال مسيرته القصيرة مع اللعبة.

وبهذا أصبح سينر الذي توج بلقب بطولة صوفيا في نهاية العام الماضي أصغر لاعب سنا يحرز لقبين منذ أن فعلها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2006.

وسيلتقي سينر في الدور الأول في أستراليا المفتوحة مع الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 11 في البطولة غدا الاثنين.

تنس المحترفين يانيك سينر
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