الإيطالي سينر يحرز لقب "غريت أوشن رود"

وجاءت بداية سينر البالغ من العمر 19 عاماً بطيئة لكنه نجح في كسر إرسال مواطنه في المجموعة الأولى قبل أن يحسم شوط التعادل لصالحه.

وفي المجموعة الثانية كسر سينر إرسال ترافاليا ثلاث مرات ثم حسم الفوز عندما ارتدت كرة منافسه من الشبكة.

وهذا هو اللقب الثاني للاعب الإيطالي الشاب خلال مسيرته القصيرة مع اللعبة.

وبهذا أصبح سينر الذي توج بلقب بطولة صوفيا في نهاية العام الماضي أصغر لاعب سنا يحرز لقبين منذ أن فعلها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2006.

وسيلتقي سينر في الدور الأول في أستراليا المفتوحة مع الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 11 في البطولة غدا الاثنين.