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كوبا أمريكا 2019
تنس المحترفين

الإيطالي بيرتيني يتوج بطلاً لدورة شتوتغارت

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نال الإيطالي ماتيو بيرتيني لقبه الأول على الملاعب العشبية عندما فاز 6-4 و7-6 على الكندي الشاب فيلكس أوجيه-ألياسيم في نهائي بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

AFP

وأنقذ بيرتيني المصنف 30 عالمياً خمس فرص للفوز بالمجموعة الثانية في شوط فاصل ماراثوني لينتصر فيه 13-11 ويحصد لقبه الثالث في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في آخر 11 شهراً.

وحصل بيرتيني، الذي تغلب على يان-لينارد شتروف البطل المحلي في قبل النهائي، على فرصة مبكرة لكسر الإرسال في المجموعة الأول عندما أعاد منافسه البالغ عمره 18 عاماً كرة بضربة خلفية في الشباك.

وفشل أوجيه-ألياسيم، وهو أصغر لاعب من بين أول 100 مصنف في العالم، في استغلال أي من الفرص الخمس التي أتيحت له في الشوط الفاصل إذ كان إرسال بيرتيني رائعاً عند تعرضه للضغط قبل أن يسيطر بفضل ضرباته الأمامية.

ولم يخسر بيرتيني إرساله في 50 شوطاً على مدار الأسبوع وحصد 89 في المئة من نقاط إرساله الأول في مبارياته الخمس وأصبح أول إيطالي يحرز لقباً على الملاعب العشبية منذ أندرياس سيبي في إيستبورن في 2011.

ولم يسبق للاعب البالغ عمره 23 عاماً الفوز بلقب على الملاعب العشبية من قبل ونال لقبيه الماضيين على الملاعب الرملية في غشتاد وبودابست.
وهذه هي الهزيمة الثالثة لأوجيه-ألياسيم في مباراة نهائية هذا العام بعد خسارته في ريو دي جانيرو وليون.
 
 

ماتيو بيريتيني
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