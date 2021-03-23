الإصابة تدفع موراي إلى الانسحاب من دورة ميامي



ووصل المصنف الأول عالمياً سابقاً إلى ميامي الأسبوع الماضي بعد حصوله على بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة، وتمرّن من دون أي مشاكل يومي الخميس والجمعة.

لكن ابن الـ33 عاماً استفاق السبت على أوجاع في فخذه الأيسر وعانى للمشي، ورغم تحسن وضعه منذ حينها قرّر الانسحاب من الدورة التي توّج بلقبها عامي 2009 و2013 لأنه غير جاهز بدنياً.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن موراي قوله: "ليس لدي أدنى فكرة عما فعلته (كي أصاب)، إنها إحدى الأمور الغريبة، كانت تتحسن (الإصابة) يومياً بشكل تدريجي لكن ذلك ليس كافياً، لم أتمرن منذ الجمعة".

وعانى موراي كثيراً في الأعوام الأخيرة وتحديداً عام 2017 من إصابات كثيرة في الورك والفخذ اضطرته إلى الخضوع لعمليات جراحية عدة، حتى أنّ معاناته البدنية دفعته في أوائل عام 2019 إلى التفكير في الاعتزال.

وقرّر الاسكتلندي مواصلة مسيرته الاحترافية لكنه لم يلعب سوى مباريات قليلة عام 2020 (7 مباريات) بسبب فيروس كورونا الذي أصيب به في كانون الثاني/يناير الماضي وأرغمه على الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن.

وخرج موراي من الدور ثمن النهائي لدورة روتردام الهولندية مطلع الشهر الحالي على يد الروسي أندري روبليف الذي توّج باللقب لاحقاً، ثم انسحب بعدها من دورة دبي الدولية بسبب إنجاب زوجته لطفلهما الرابع.

وانضم موراي في ميامي إلى الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرر الذين انسحبوا من دورة الرجال، فيما خسرت دورة السيدات الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس التي أعلنت الأحد انسحابها.

