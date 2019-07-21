الأميركي إيسنر يتوّج برابع ألقابه في دورة نيوبورت

وتوّج إيسنر المصنف 15 عالمياً، بلقب الدورة الأميركية للمرة الرابعة بعد أعوام 2011، 2012، و2017. وعاد اللاعب العملاق (208 سنتم) المعروف بقوة إرسالاته، إلى الملاعب في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي أقيمت بين الأول من تموز/يوليو و14 منه، بعد غياب لنحو ثلاثة أشهر بسبب إصابة في القدم اليسرى تعرض لها في آذار/مارس في نهائي دورة ميامي ضد السويسري روجيه فيدرر.

وخرج إيسنر البالغ من العمر 34 عاماً من الدور الثاني في ويمبلدون أمام الكازاخي ميخائيل كوكوشكين.

ويعدّ لقب نيوبورت 2019 الخامس عشر في مسيرة إيسنر الذي كان المصنف أول في الدورة، والأول له أيضاً هذا العام، علماً بأنه كان يخوض النهائي الثاني هذه السنة بعد ميامي.

في المقابل، كان بوبليك (22 عاماً والمصنف 83 عالمياً)، يخوض النهائي الأول في مسيرته الاحترافية، وقد صُنّف سابعاً في الدورة الأميركية.

وسيتيح بلوغ النهائي للكازاخي التقدم إلى نادي الـ75 الأوائل في تصنيف المحترفين الذي يصدر الإثنين، في أفضل ترتيب له حتى الآن.

وقال المتوّج باللقب متوجهاً إلى منافسه: "كان اللعب ضدك اليوم ممتعاً جداً (...) أنت مخادع، وأعني ذلك بصدق. أنت مذهل للعبة، وكلنا نأمل في أن تواصل تحقيق النتائج الجيدة في المستقبل لأنّ لاعبين من أمثالك مهمّون جداً للإبقاء على حماسة كرة المضرب".

وتوجّه إيسنر بالشكر أيضاً إلى فريقه التدريبي والبدني، معتبراً أنه "ليس من السهل لشخص مثلي أن يحافظ على صحته".