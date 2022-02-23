استبعاد ألكسندر زفيريف من دورة أكابولكو

وأفادت الرابطة في بيان نشرته على حسابها في تويتر "بسبب سلوكه غير الرياضي في نهاية مباراة الزوجي مساء الثلاثاء، تم طرد ألكسندر زفيريف من دورة أكابولكو".

وكان زفيريف تأهل إلى الدور الثاني من منافسات الفردي في المكسيك بعد فوزه على الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و7-6 (12-10) و6-2، في مباراة انتهت الساعة 4:54 فجراً بتوقيت أكابولكو (10:54 ت غ)، في أكثر توقيت متأخر بتاريخ دورات محترفي كرة المضرب، ليضرب موعداً مع مواطنه بيتر غويوفتشيك الأربعاء.

تصرف غير لائق

وخرج اللاعب ابن الـ 24 عاماً عن طوره فاقداً أعصابه في اللقاء الذي خسره مع زميله البرازيلي مارسيلو ميلو أمام الثنائي البريطاني لويد غلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا في الشوط الفاصل "تاي بريك" 2-6 و6-4 و6-10.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الاعلام، زفيريف وهو يضرب ثلاث مرات توالياً كرسي حكم اللقاء ليهم بالجلوس على مقعده، قبل أن ينهض مجدداً ويكيل الشتائم له ويكرر ضربه للكرسي.

ومن المتوقع أن يواجه زفيريف على رغم طرده، عقوبات قاسية أخرى وغرامة مالية بحسب ما تنص عليه القوانين التأديبية لرابطة اللاعبين المحترفين.

وتنص المادة المتعلقة بالأمور التأديبية على أنه "علاوة على ذلك، إذا قرر النائب الأول للرئيس المشرف على القوانين والمسابقات، أن ما حصل يشكّل انتهاكاً مؤذياً بشكل خاص بالسلوك السليم للدورة أو يضر بسلامة الرياضة، فيجوز له التفكير في فرض عقوبات إضافية (غرامات أو ايقاف عن اللعب)".

