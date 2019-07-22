إيسنر يتقدم في التصنيف العالمي وفونييني يتراجع

وتوج إيسنر (34 عاماً)، العائد إلى الملاعب بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، بلقب نيوبورت للمرة الرابعة في مسيرته بعد أعوام 2011، 2012 و2017، وانعكس تقدمه في الترتيب تراجع الكرواتي بورنا تشوريتش للمركز الخامس عشر بعد خروجه من الدور الاول على أرضه وأمام جماهيره في أوماغ.

في المقابل، صب انسحاب فونييني المصنف أول في الدورة الكرواتية بسبب التعب في مباراته الأولى التي كان يخوضها في الدور الثاني بعدما أعفي من الدور الاول، أمام مواطنه ستيفانو ترافاليا في مصلحة الروسي دانييل مدفيديف الذي انتزع منه المركز التاسع في التصنيف العالمي.

ولم يطرأ اي تعديل آخر على المراكز الثمانية الاولى، مع احتفاظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش امام الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.



في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12415 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 7460

4- النمساوي دومينيك تييم 4595

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4325

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4045

7- الياباني كي نيشيكوري 4040

8- الروسي كارن خاتشانوف 2890

9- الروسي دانييل مدفيديف 2625

10- الإيطالي فابيو فونييني 2535