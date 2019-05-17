إيسنر لن يشارك في رولان غاروس



ويعاني إيسنر (34 عاماً) من إصابة تعرّض لها في نهائي دورة ميامي الأميركية الذي خسره أمام السويسري روجيه فيدرر في آذار/مارس الماضي.

وكتب اللاعب عبر تويتر "للأسف، أعلن انسحابي من بطولة رولان غاروس هذه السنة، الإصابة التي ألمت بي في ميامي لم تشف تماماَ، ولا أستطيع التنافس بشكل جدي في باريس".

وتابع: "أنا واثق من أني سأتعافى تماماً، آمل أن أرى الجميع في ويمبلدون" الإنكليزية، ثالثة البطولات الكبرى والتي ستقام في تموز/يوليو.

وكان الجنوب افريقي كيفن أندرسون المصنف ثامنا أعلن الشهر الماضي عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

