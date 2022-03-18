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إنديان ويلز: روبليف إلى نصف النهائي

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بلغ الروسي أندري روبليف المصنف سابعاً عالمياً الدور نصف النهائي لدورة إنديان ويلز الأميركية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 7-5 و6-2 الجمعة.

Reuters

ويبدو الطريق معبداً أمام الروسي، الفائز هذا الموسم بلقبي دورتي مرسيليا ودبي، لبلوغ النهائي الثالث له في دورات الألف نقطة للماسترز والأول في إنديان ويلز التي لم يذهب فيها سابقاً أبعد من الدور الثالث، إذ يلتقي في نصف النهائي الفائز من مباراة الأميركي تايلر فيرتز العشرين عالمياً والصربي ميومير كيسمانوفيتش الحادي والستين.

وكان فوز ديميتروف الجمعة الثالث عشر توالياً للروسي البالغ 24 عاماً، وقد احتاج إلى ساعة و32 دقيقة لحسم المباراة من دون معاناة باستثناء في نهاية المجموعة الأولى حين خسر إرسال الفوز بالمجموعة وسمح للبلغاري بإدراك التعادل 5-5 بعد سلسلة من الأخطاء المباشرة، لكنه حافظ على رباطة جأشه ورد بالمثل على المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، ليحسمها لصالحه.

إنديان ويلز غريغور ديميتروف أندري روبليف
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