إسبانيا تواصل انتصاراتها في كأس رابطة المحترفين

بابلو كارينيو بوستا منح إسبانيا الفوز الأول بتغلبه على النرويجي فيكتور دوراسوفيتش بمجموعتين دون رد وبواقع ستة أشواط لثلاثة في كلتيهما. ثم عزز روبيرتو باوتيستا أغوت تقدم إسبانيا بفوزه على كاسبر رود بمجموعتين دون مقابل بستة أشواط لأربعة ثم في شوط كسر التعادل.

قبل أن يضيف الزوجي الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوغينا وبيدرو مارتينيز الفوز الثالث لإسبانيا بتغلبهما على النرويجيين أندريا بيتروفيتش ولوكاس هولام ليلينغين بمجموعتين متتاليتين.

بولندا تهزم جورجيا

من جهتها فازت بولندا على جورجيا بثلاثة انتصارات دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الرابعة، لتودع جورجيا المنافسات.

البولندي كاميل مايخشاك تغلب في المباراة الأولى على الجورجي أليكسندري باكشي بمجموعيتن دون رد بواقع ستة أشواط لواحد في المجموعتين.

وحقق هوبيرت هوركاتش فوز بولندا الثاني بتغلبه على أليكسندري ميتريفيلي بمجموعتين لواحدة فبعد أن حسم الجورجي المجموعة الأولى في شوط كسر التعادل حقق هوركاتش الفوز بستة أشواط لثلاثة وستة لواحد قبل أن يحسم يان جيلينسكي وشيمون والكو الفوز في المباراة الثالثة على زورا كيمالادي وباكشي بمجموعتين لواحدة.

