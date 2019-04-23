أندرسون يعلن انسحابه من بطولات الملاعب الترابية

وكانت آخر مرة شارك فيها اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، والذي انسحب من بطولة إنديان ويلز ومونت كارلو للأساتذة هذا العام، في بطولة ميامي المفتوحة الشهر الماضي عندما خرج من دور الثمانية أمام السويسري روجيه فيدرر الذي فاز باللقب في النهاية.

وقال أندرسون في بيان عبر تويتر: "سأفتقد لسوء الحظ لموسم الملاعب الترابية هذا العام. عقب نقاش لي مع الأطباء والفريق، فقد اتخذنا القرار الصحيح وهو الخلود للراحة للتعافي من إصابة في المرفق لعدة أسابيع مقبلة".

وأضاف "سأواصل العمل بمنتهى القوة في كل يوم لكي استعيد عافيتي ثانية في الوقت المناسب من أجل (موسم) الملاعب العشبية".

"أنا محبط للغاية لغيابي عن بطولات إستوريل ومدريد وروما ورولان جاروس، لكنني أعرف أن هذا هو القرار الصحيح لمسيرتي على المدى الطويل".

وسيتطلع أندرسون، المصنف السادس على العالم حالياً، للعودة لموسم الملاعب العشبية مع تركيزه على بطولة ويمبلدون التي ستنطلق في الأول من تموز/يوليو المقبل.

