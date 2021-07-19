أندرسون يحرز اللقب السابع في مسيرته الاحترافية

وهو اللقب الأول لأندرسون (35 عاماً) في نيوبورت والأول منذ عام 2019 عندما ظفر بلقب دورة بوني الهندية، فيما خسر بروكسباي (20 عاما) المباراة النهائية الأولى في مسيرته.

وخاض أندرسون المصنف خامساً عالمياً سابقا و74 حاليا، منافسات دورة نيوبورت ببطاقة دعوة عقب خروجه من الدور الثاني لدورة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المتوج باللقب لاحقاً.

وقال أندرسون: "شكراً لدورة نيوبورت التي منحتني بطاقة دعوة. لقد كانت مفيدة بالنسبة لي"، مضيفاً "لقد حفزتني بالتأكيد على الاستمرار".

وخضع أندرسون لعملية جراحية في الركبة اليمنى في شباط/فبراير 2020، وكافح منذ ما يقرب من 18 شهراً لاستعادة لياقته.

وتابع "لقد كان أسبوعاً رائعاً".

من جهته، قال بروكسباي، ثاني أصغر لاعب يبلغ المباراة النهائية في تاريخ الدورة البالغ 45 عاماً بعد البريطاني غريغ روسيدسكي في سن التاسعة عشرة عام 1993 والذي سيرتقي إلى المركز 126 عالمياً: "آمل أن أعود إلى هنا مرة أخرى وأضغط من أجل المزيد".

