ألكاراس يكرس تفوقه على تسبيتسيباس ويحتفظ بلقب دورة برشلونة



وهو الفوز الرابع لألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، على اليوناني الخامس في أربع مواجهات بينهما، والثاني في الدورة الكاتالونية بعد الأول في ربع نهائي العام الماضي.



وواجه ألكاراس بعض الصعوبات في بداية المجموعة الأولى وخسر إرساله في أشواطها الأولى لكنه رد بسرعة فارضاً التعادل ثم حسمها في صالحه 6-3.

وتابع ألكاراس أفضليته في المجموعة الثانية ونجح في كسر إرسال اليوناني في الشوط السادس وتقدم 4-2 وحافظ على تقدمه حتى حسمها في صالحه 6-4 وبالتالي المباراة في 79 دقيقة ونجح في الحفاظ على لقب إحدى الدورات للمرة الأولى في مسيرته.